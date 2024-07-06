Шувалова (Юдаева) Домна Никитична
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Юдаев Никита Гудов
Мать: не указана
Бракосочетание
13.02.1902 ст.
Чернобаево, Старожиловский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
26.11.1904
Отец ребёнка: Шувалов Иван Григорьев
Акулово, Старожиловский муниципальный район, Рязанская область
Смерть
Неизвестно