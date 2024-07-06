Шувалова (Юдаева) Домна Никитична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шувалова (Юдаева) Домна Никитична

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Юдаев Никита Гудов

Мать: не указана

Бракосочетание
13.02.1902 ст.

Муж: Шувалов Иван Григорьев

Чернобаево, Старожиловский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
26.11.1904

Сын: Шувалов Николай Иванович

Отец ребёнка: Шувалов Иван Григорьев

Акулово, Старожиловский муниципальный район, Рязанская область
Смерть
Неизвестно

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