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Кокарев Макар Анастасович

Место рождения

Козлово, Рославльский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Козлово, Рославльский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1902

Сын: Кокарев Иван Макарович

Мать ребёнка: не указана

Козлово, Рославльский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1907

Сын: Кокорев Василий Макарьевич

Мать ребёнка: не указана

Козлово, Рославльский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1909

Сын: Кокорев Егор Макарович

Мать ребёнка: не указана

Козлово, Рославльский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1913

Сын: Кокорев Денис Макарович

Мать ребёнка: не указана

Козлово, Рославльский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
Неизвестно

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