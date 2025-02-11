Ефимья 1786 — найти родственников по фамилии на Familio

Ефимья

Автор
ЮС
Старкин Ю.

женский, родилась 1786

умерла Неизвестно

Супруги
Трофим Семёнов1775 г.р.
Дети
Михаил Трофимов1801 г.р.
Василий Трофимов1803 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1786

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Трофим Семёнов

Рождение ребёнка
1801

Сын: Михаил Трофимов

Отец ребёнка: Трофим Семёнов

Сосновка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
1803

Сын: Василий Трофимов

Отец ребёнка: Трофим Семёнов

Сосновка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
1829

Сын: Прокофий Трофимов

Отец ребёнка: Трофим Семёнов

Сосновка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Место жительства
1858
Сосновка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

8

Смерть
Неизвестно

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