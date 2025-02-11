Ефимья
женский, родилась 1786
умерла Неизвестно
Супруги
Трофим Семёнов1775 г.р.
Дети
Михаил Трофимов1801 г.р.
Василий Трофимов1803 г.р.Показать еще 1
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1786
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Трофим Семёнов
Рождение ребёнка
1801
Сын: Михаил Трофимов
Отец ребёнка: Трофим Семёнов
Рождение ребёнка
1803
Сын: Василий Трофимов
Отец ребёнка: Трофим Семёнов
Рождение ребёнка
1829
Сын: Прокофий Трофимов
Отец ребёнка: Трофим Семёнов
Место жительства
1858
Смерть
Неизвестно