Ульяна Матвеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиУльяна Матвеевна

Ульяна Матвеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Тамара

Отец ребёнка: Васянович Матвей

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Александр

Отец ребёнка: Васянович Матвей

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Стретович Анастасия Матвеевна

Отец ребёнка: Васянович Матвей

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Гусева Екатерина Матвеевна

Отец ребёнка: Васянович Матвей

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Киселевич Неизвестно

Отец ребёнка: Васянович Матвей

Смерть
Неизвестно

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