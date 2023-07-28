Ульяна Матвеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Тамара
Отец ребёнка: Васянович Матвей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Александр
Отец ребёнка: Васянович Матвей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Стретович Анастасия Матвеевна
Отец ребёнка: Васянович Матвей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Гусева Екатерина Матвеевна
Отец ребёнка: Васянович Матвей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Киселевич Неизвестно
Отец ребёнка: Васянович Матвей
Смерть
Неизвестно