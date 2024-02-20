(Пругло) Евфросиния Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Пругло) Евфросиния Михайловна

Место рождения

Россия Таврическая гу.б.,Бердянский уезд, Мало-Токмаковская волость ,с.Вербовое

Дата рождения

1870

Дата смерти

23.01.1876

Пол

Женский

Отец

Около 1840 г.р.

Мать

1850 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1870

Отец: Пругло Михаил Иванович

Мать: Пругло Зиновия Родионовна

Россия Таврическая гу.б.,Бердянский уезд, Мало-Токмаковская волость ,с.Вербовое
Смерть
23.01.1876
Россия Таврическая гу.б.,Бердянский уезд, Мало-Токмаковская волость ,с.Вербовое
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