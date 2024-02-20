Пругло Михаил Иванович
Место рожденияРоссия Таврическая гу.б.,Бердянский уезд, Мало-Токмаковская волость ,с.Вербовое
Дата рожденияОколо 1840
Дата смерти28.04.1920
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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- БиографияБиография
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Отец: Пругло Иван Иванович
Мать: Пругло Елена
Сын: Пругло Емельян Михайлович
Мать ребёнка: Пругло Зиновия Родионовна
Дочь: Евфросиния Михайловна
Мать ребёнка: Пругло Зиновия Родионовна
Сын: Пругло Дмитрий Михайлович
Мать ребёнка: Пругло Зиновия Родионовна
Дочь: Евдокия Михайловна
Мать ребёнка: Пругло Зиновия Родионовна
Мать ребёнка: Пругло Зиновия Родионовна
Мать ребёнка: Пругло Зиновия Родионовна
Мать ребёнка: Пругло Зиновия Родионовна
Дочь: Харченко Зиновия Михайловна
Мать ребёнка: Пругло Зиновия Родионовна
Дочь: Коваленко Анастасия Михайловна
Мать ребёнка: Пругло Зиновия Родионовна
Дочь: Евфимия Михайловна
Мать ребёнка: Пругло Зиновия Родионовна
Жена: Пругло Ирина Ефимовна
Мать ребёнка: Пругло Ирина Ефимовна
Дочь: Пругло Анна Михайловна
Мать ребёнка: Пругло Ирина Ефимовна