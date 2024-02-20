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Пругло Михаил Иванович

Место рождения

Россия Таврическая гу.б.,Бердянский уезд, Мало-Токмаковская волость ,с.Вербовое

Дата рождения

Около 1840

Дата смерти

28.04.1920

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1840

Отец: Пругло Иван Иванович

Мать: Пругло Елена

Россия Таврическая гу.б.,Бердянский уезд, Мало-Токмаковская волость ,с.Вербовое
Бракосочетание
С 1867 по 1910

Жена: Пругло Зиновия Родионовна

Таврическая гу.б.,Бердянский уезд, Мало-Токмаковская волость,с.Вербовое
Рождение ребёнка
1868

Сын: Пругло Емельян Михайлович

Мать ребёнка: Пругло Зиновия Родионовна

Россия Таврическая гу.б.,Бердянский уезд, Мало-Токмаковская волость ,с.Вербовое
Рождение ребёнка
1870

Дочь: Евфросиния Михайловна

Мать ребёнка: Пругло Зиновия Родионовна

Россия Таврическая гу.б.,Бердянский уезд, Мало-Токмаковская волость ,с.Вербовое
Рождение ребёнка
1871

Сын: Пругло Дмитрий Михайлович

Мать ребёнка: Пругло Зиновия Родионовна

Россия Таврическая гу.б.,Бердянский уезд, Мало-Токмаковская волость ,с.Вербовое
Рождение ребёнка
11.02.1875

Дочь: Евдокия Михайловна

Мать ребёнка: Пругло Зиновия Родионовна

Россия Таврическая гу.б.,Бердянский уезд, Мало-Токмаковская волость ,с.Вербовое
Рождение ребёнка
19.08.1877

Сын: Пругло Трофим Михайлович

Мать ребёнка: Пругло Зиновия Родионовна

Россия Таврическая гу.б.,Бердянский уезд, Мало-Токмаковская волость ,с.Вербовое
Рождение ребёнка
16.05.1880

Сын: Пругло Федор Михайлович

Мать ребёнка: Пругло Зиновия Родионовна

Россия Таврическая гу.б.,Бердянский уезд, Мало-Токмаковская волость ,с.Вербовое
Рождение ребёнка
1880

Сын: Пругло Ефим Михайлович

Мать ребёнка: Пругло Зиновия Родионовна

Россия Таврическая гу.б.,Бердянский уезд, Мало-Токмаковская волость ,с.Вербовое
Рождение ребёнка
17.10.1885

Дочь: Харченко Зиновия Михайловна

Мать ребёнка: Пругло Зиновия Родионовна

Россия Таврическая гу.б.,Бердянский уезд, Мало-Токмаковская волость ,с.Вербовое
Рождение ребёнка
17.10.1885

Дочь: Коваленко Анастасия Михайловна

Мать ребёнка: Пругло Зиновия Родионовна

Россия Таврическая гу.б.,Бердянский уезд, Мало-Токмаковская волость ,с.Вербовое
Рождение ребёнка
06.06.1888

Дочь: Евфимия Михайловна

Мать ребёнка: Пругло Зиновия Родионовна

Россия Таврическая гу.б.,Бердянский уезд, Мало-Токмаковская волость ,с.Вербовое
Бракосочетание
После 1911

Жена: Пругло Ирина Ефимовна

Россия Таврическая губ.,Бердянский уезд Мало-Токмакская вол., с.Вербовое
Рождение ребёнка
03.03.1912

Сын: Пругло Павел Михайлович

Мать ребёнка: Пругло Ирина Ефимовна

Россия Таврическая губ.,Бердянский уезд Мало-Токмакская вол., с.Вербовое
Рождение ребёнка
18.02.1916

Дочь: Пругло Анна Михайловна

Мать ребёнка: Пругло Ирина Ефимовна

Смерть
28.04.1920
Россия Таврическая губ.,Бердянский уезд Мало-Токмакская вол., с.Вербовое
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