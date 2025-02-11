Жеваева (Казакова) Мария Никитична Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio

Жеваева (Казакова) Мария Никитична

Автор
ЮС
Старкин Ю.

женский, родилась Неизвестно, Телятниково, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

умерла Неизвестно

Отец
Казаков Никита Васильевич1831 г.р.
Мать
Казакова Пелагея Георгиевна1826 г.р.
Супруги
Жеваев Алексей ПетровичНеизвестно г.р.
Дети
Жеваев Игнатий Алексеевич13.12.1876 г.р.
Жеваев Иван Алексеевич07.11.1878 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Казаков Никита Васильевич

Мать: Казакова Пелагея Георгиевна

Телятниково, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Жеваев Алексей Петрович

Рождение ребёнка
13.12.1876

Сын: Жеваев Игнатий Алексеевич

Отец ребёнка: Жеваев Алексей Петрович

Телятниково, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
07.11.1878

Сын: Жеваев Иван Алексеевич

Отец ребёнка: Жеваев Алексей Петрович

Телятниково, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Смерть
Неизвестно

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