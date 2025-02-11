Жеваева (Казакова) Мария Никитична
женский, родилась Неизвестно, Телятниково, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
умерла Неизвестно
ОтецКазаков Никита Васильевич1831 г.р.
МатьКазакова Пелагея Георгиевна1826 г.р.
Супруги
Жеваев Алексей ПетровичНеизвестно г.р.
Дети
Жеваев Игнатий Алексеевич13.12.1876 г.р.
Жеваев Иван Алексеевич07.11.1878 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
13.12.1876
Сын: Жеваев Игнатий Алексеевич
Отец ребёнка: Жеваев Алексей Петрович
Рождение ребёнка
07.11.1878
Отец ребёнка: Жеваев Алексей Петрович
Смерть
Неизвестно