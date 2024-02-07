(Романова) Олеся Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюди(Романова) Олеся Михайловна

(Романова) Олеся Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Около 1950 г.р.

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

ОВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Романов Михаил Юрьевич

Мать: Романова Таисия

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close