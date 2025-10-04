Колесов Виктор Александрович
мужской, родился 12.03.1897 ст., Карачарово, Выхинская волость, Московский уезд
умер Неизвестно
ОтецКолесов Александр ЕмельяновичОколо 1862 ст. г.р.
МатьКолесова (Лыкина) Елизавета Георгиевна (Егоровна)Около 1869 ст. г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.03.1897 ст.
Карачарово, Выхинская волость, Московский уезд
Смерть
Неизвестно
https://yandex.ru/archive/catalog/247676ed-60c1-476e-a60e-74ca418ba9b5/39?center=1005+3468