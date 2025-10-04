Колесов Виктор Александрович 12.03.1897 ст. — найти родственников по фамилии на Familio

Колесов Виктор Александрович

Автор
КК
Косенко К.

мужской, родился 12.03.1897 ст., Карачарово, Выхинская волость, Московский уезд

умер Неизвестно

Отец
Колесов Александр ЕмельяновичОколо 1862 ст. г.р.
Мать
Колесова (Лыкина) Елизавета Георгиевна (Егоровна)Около 1869 ст. г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.03.1897 ст.

Отец: Колесов Александр Емельянович

Мать: Колесова (Лыкина) Елизавета Георгиевна (Егоровна)

Карачарово, Выхинская волость, Московский уезд

https://yandex.ru/archive/catalog/247676ed-60c1-476e-a60e-74ca418ba9b5/39?center=1005+3468

Смерть
Неизвестно

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