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Ивченко Михаил Александрович

Место рождения

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука

Дата рождения

22.03.1913

Дата смерти

03.05.1913

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.03.1913

Отец: Ивченко Александр Михайлович

Мать: Ивченко Марфа Ильинична

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Смерть
03.05.1913
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Причина смерти: родовая слабрсть
Похороны
Неизвестно
Россия Харьковская губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
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