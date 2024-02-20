Ивченко Александр Михайлович
Место рожденияРоссия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Дата рождения1892
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1892
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
22.03.1913
Сын: Ивченко Михаил Александрович
Мать ребёнка: Ивченко Марфа Ильинична
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
23.05.1914
Сын: Ивченко Семен Александрович
Мать ребёнка: Ивченко Марфа Ильинична
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
19.12.1920
Дочь: Анастасия Александровна
Мать ребёнка: Ивченко Марфа Ильинична
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ивченко Марфа Ильинична
Смерть
Неизвестно