Ивченко Александр Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиИвченко Александр Михайлович

Ивченко Александр Михайлович

Место рождения

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука

Дата рождения

1892

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1892

Отец: Ивченко Михаил Михайлович

Мать: Ивченко Христина Петровна

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
22.03.1913

Сын: Ивченко Михаил Александрович

Мать ребёнка: Ивченко Марфа Ильинична

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
23.05.1914

Сын: Ивченко Семен Александрович

Мать ребёнка: Ивченко Марфа Ильинична

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
19.12.1920

Дочь: Анастасия Александровна

Мать ребёнка: Ивченко Марфа Ильинична

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ивченко Марфа Ильинична

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close