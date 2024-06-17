Ткаченко (Суворова) Анна Евгеньевна/Осиповна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ткаченко Иннокентий Спиридонович
Отец ребёнка: Ткаченко Спиридон Ефимович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кожуховская (Ткаченко) Гликерия/Лукерия Спиридоновна
Отец ребёнка: Ткаченко Спиридон Ефимович