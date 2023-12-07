Грицких Петр Титович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1736
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1736
Отец: Грицких Тит Митрофанович
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Грицких Ирина Яковлевна
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1776
Мать ребёнка: Грицких Ирина Яковлевна
Рождение ребёнка
1781
Дочь: (Грицких) Марфа Петровна
Мать ребёнка: Грицких Ирина Яковлевна
Подъельник, Киренский муниципальный район, Иркутская область
Рождение ребёнка
1781
Сын: Грицких Александр Петрович
Мать ребёнка: Грицких Ирина Яковлевна
Рождение ребёнка
1782
Дочь: (Грицких) Аксинья Петровна
Мать ребёнка: Грицких Ирина Яковлевна
Смерть
Неизвестно