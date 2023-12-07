Грицких Петр Титович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГрицких Петр Титович

Грицких Петр Титович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1736

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1736

Отец: Грицких Тит Митрофанович

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Грицких (Верещагина) Ефимия Семеновна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Грицких Ирина Яковлевна

Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1776

Сын: Грицких Степан Петрович

Мать ребёнка: Грицких Ирина Яковлевна

Рождение ребёнка
1781

Дочь: (Грицких) Марфа Петровна

Мать ребёнка: Грицких Ирина Яковлевна

Подъельник, Киренский муниципальный район, Иркутская область
Рождение ребёнка
1781

Сын: Грицких Александр Петрович

Мать ребёнка: Грицких Ирина Яковлевна

Рождение ребёнка
1782

Дочь: (Грицких) Аксинья Петровна

Мать ребёнка: Грицких Ирина Яковлевна

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.