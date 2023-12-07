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Грицких Ирина Яковлевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1743

Дата смерти

1792

Пол

Женский

Добавил:

ТГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1743

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Грицких Петр Титович

Место жительства
Неизвестно
Подъельник, Киренский муниципальный район, Иркутская область
Рождение ребёнка
1776

Сын: Грицких Степан Петрович

Отец ребёнка: Грицких Петр Титович

Рождение ребёнка
1781

Дочь: (Грицких) Марфа Петровна

Отец ребёнка: Грицких Петр Титович

Подъельник, Киренский муниципальный район, Иркутская область
Рождение ребёнка
1781

Сын: Грицких Александр Петрович

Отец ребёнка: Грицких Петр Титович

Рождение ребёнка
1782

Дочь: (Грицких) Аксинья Петровна

Отец ребёнка: Грицких Петр Титович

Смерть
1792

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