Грицких Ирина Яковлевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1743
Дата смерти1792
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1743
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Грицких Петр Титович
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1776
Отец ребёнка: Грицких Петр Титович
Рождение ребёнка
1781
Дочь: (Грицких) Марфа Петровна
Отец ребёнка: Грицких Петр Титович
Рождение ребёнка
1781
Сын: Грицких Александр Петрович
Отец ребёнка: Грицких Петр Титович
Рождение ребёнка
1782
Дочь: (Грицких) Аксинья Петровна
Отец ребёнка: Грицких Петр Титович
Смерть
1792