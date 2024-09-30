Райккерус (Хотаккайнен) София Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Райккерус (Хотаккайнен) София Петровна

Место рождения

Ходокази, Константиновская волость, Петергофский уезд

Дата рождения

02.04.1867

Дата смерти

23.03.1934

Пол

Женский

Добавил:

РМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.04.1867

Отец: не указан

Мать: не указана

Ходокази, Константиновская волость, Петергофский уезд
Бракосочетание
13.06.1888

Муж: Райккерус Андрей Адамович

Рождение ребёнка
20.10.1894

Дочь: Веселова (Райккерус) Мария Андреевна

Отец ребёнка: Райккерус Андрей Адамович

Райкузи, Ломоносовский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
02.06.1898

Сын: Райккерус Иван Андреевич

Отец ребёнка: Райккерус Андрей Адамович

Райкузи, Ломоносовский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
10.10.1905

Сын: Райккерус Петр Андреевич

Отец ребёнка: Райккерус Андрей Адамович

Райкузи, Ломоносовский муниципальный район, Ленинградская область
Смерть
23.03.1934

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