Райккерус (Хотаккайнен) София Петровна
Место рождения
Дата рождения02.04.1867
Дата смерти23.03.1934
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.04.1867
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
13.06.1888
Рождение ребёнка
20.10.1894
Дочь: Веселова (Райккерус) Мария Андреевна
Отец ребёнка: Райккерус Андрей Адамович
Рождение ребёнка
02.06.1898
Отец ребёнка: Райккерус Андрей Адамович
Рождение ребёнка
10.10.1905
Отец ребёнка: Райккерус Андрей Адамович
Смерть
23.03.1934