(Барабаш) Елизавета Спиридоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Барабаш) Елизавета Спиридоновна

Место рождения

Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /

Дата рождения

13.02.1899

Дата смерти

26.05.1916

Пол

Женский

Отец

1865 г.р.

Мать

Около 1860 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.02.1899

Отец: Барабаш Спиридон Алексеевич

Мать: Барабаш Анастасия Митрофановна

Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
ГАДО , Ф - 426-1-8, Николаевская церковь м/к-1899г.,лист-107,зап.-12
Смерть
26.05.1916
Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Причина смерти: Болезнь- заражение крови | ГАДО , Ф - 426-1-14, Николаевская церковь м/к-1916г.,лист-45,зап.-44
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