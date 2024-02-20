(Барабаш) Елизавета Спиридоновна
Место рожденияРоссия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Дата рождения13.02.1899
Дата смерти26.05.1916
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
13.02.1899
Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
ГАДО , Ф - 426-1-8, Николаевская церковь м/к-1899г.,лист-107,зап.-12
Смерть
26.05.1916
Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Причина смерти: Болезнь- заражение крови | ГАДО , Ф - 426-1-14, Николаевская церковь м/к-1916г.,лист-45,зап.-44