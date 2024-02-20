Барабаш Спиридон Алексеевич
Место рожденияРоссия Екатеринославская губ. Мариупольский уезд с. Новая Каракуба / Красная Поляна /
Дата рождения08.10.1865
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Рождение
08.10.1865
Россия Екатеринославская губ. Мариупольский уезд с. Новая Каракуба / Красная Поляна /
ГАДО , Ф - 426-1-1, Николаевская церковь м/к-1865г.,лист-67,зап.-28
Рождение ребёнка
02.07.1894
Сын: Барабаш Илья Спиридонович
Мать ребёнка: Барабаш Анастасия Митрофановна
Россия Екатеринославская губ. Мариупольский уезд с. Новая Каракуба / Красная Поляна /
Николаевская церковь , м/к 1894г,лист-14,зап-38,ГАДО , Ф - 426-1-7
Рождение ребёнка
13.02.1899
Дочь: Елизавета Спиридоновна
Мать ребёнка: Барабаш Анастасия Митрофановна
Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
ГАДО , Ф - 426-1-8, Николаевская церковь м/к-1899г.,лист-107,зап.-12
Рождение ребёнка
25.04.1902
Сын: Барабаш Николай Спиридонович
Мать ребёнка: Барабаш Анастасия Митрофановна
Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
ГАДО , Ф - 426-1-(, Николаевская церковь м/к-1902г.,лист-74,зап.-24
Рождение ребёнка
18.02.1905
Дочь: София Спиридоновна
Мать ребёнка: Барабаш Анастасия Митрофановна
Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
ГАДО , Ф - 426-1-10, Николаевская церковь м/к-1905г.,лист-84,зап.-19
Рождение ребёнка
18.03.1909
Сын: Барабаш Алексей Спиридонович
Мать ребёнка: Барабаш Анастасия Митрофановна
Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
ГАДО , Ф - 426-1-11, Николаевская церковь м/к-1909г.,лист-146,зап.-26
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно