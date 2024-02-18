Ефимов Евгений Олегович
Место рожденияНе указано
Дата рождения13.06.1971
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.06.1971
Отец: Ефимов Олег Валентинович
Мать: Ефимова Людмила Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Ефимова Анастасия
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ефимова Анастасия
Рождение ребёнка
15.09.2015
Дочь: Ефимова София Евгеньевна
Мать ребёнка: Ефимова Анастасия
Рождение ребёнка
15.09.2015
Мать ребёнка: Ефимова Анастасия