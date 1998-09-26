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Столярова Прасковья Сергеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

?.09.1910

Дата смерти

26.09.1998

Пол

Женский

Добавил:

ГС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.09.1910

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
21.12.1932

Сын: Столяров Валентин Петрович

Отец ребёнка: Столяров Петр Иванович

Рождение ребёнка
08.03.1935

Дочь: Столярова Прасковья Петровна

Отец ребёнка: Столяров Петр Иванович

Змиево, Юхновский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
1940

Дочь: Самедова (Столярова) Клавдия Петровна

Отец ребёнка: Столяров Петр Иванович

Змиево, Юхновский муниципальный район, Калужская область
Смерть
26.09.1998

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