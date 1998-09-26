Столярова Прасковья Сергеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения?.09.1910
Дата смерти26.09.1998
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.09.1910
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
21.12.1932
Сын: Столяров Валентин Петрович
Отец ребёнка: Столяров Петр Иванович
Рождение ребёнка
08.03.1935
Дочь: Столярова Прасковья Петровна
Отец ребёнка: Столяров Петр Иванович
Рождение ребёнка
1940
Дочь: Самедова (Столярова) Клавдия Петровна
Отец ребёнка: Столяров Петр Иванович
Смерть
26.09.1998