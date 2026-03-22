Дарья Осиповна Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio

Дарья Осиповна

Автор
ЮС
Старкин Ю.

женский, родилась Неизвестно

умерла 1921

Супруги
Афанасьев / Никитин Антон Билетный Солдат Иванович01.08.1878 г.р.
Дети
(Никитина) Авдотья Антоновна1909 г.р.
Никитин Николай Антонович1911 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Афанасьев / Никитин Антон Билетный Солдат Иванович

Рождение ребёнка
1909

Дочь: (Никитина) Авдотья Антоновна

Отец ребёнка: Афанасьев / Никитин Антон Билетный Солдат Иванович

Рождение ребёнка
1911

Сын: Никитин Николай Антонович

Отец ребёнка: Афанасьев / Никитин Антон Билетный Солдат Иванович

Рождение ребёнка
1913

Дочь: (Никитина) Анна Антоновна

Отец ребёнка: Афанасьев / Никитин Антон Билетный Солдат Иванович

Рождение ребёнка
30.10.1914 ст.

Дочь: Афонасьева Пелагея Антоновна кр сь в Красной поляне

Отец ребёнка: Афанасьев / Никитин Антон Билетный Солдат Иванович

Рождение ребёнка
1916

Дочь: (Никитина) Пелагея Антоновна

Отец ребёнка: Афанасьев / Никитин Антон Билетный Солдат Иванович

Рождение ребёнка
1919

Дочь: (Никитина) Татьяна Антоновна

Отец ребёнка: Афанасьев / Никитин Антон Билетный Солдат Иванович

Рождение ребёнка
1920

Дочь: (Никитина) Анастасия Антоновна

Отец ребёнка: Афанасьев / Никитин Антон Билетный Солдат Иванович

Смерть
1921

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