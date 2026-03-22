Дарья Осиповна
женский, родилась Неизвестно
умерла 1921
Супруги
Дети
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Отец: не указан
Мать: не указана
Дочь: (Никитина) Авдотья Антоновна
Отец ребёнка: Афанасьев / Никитин Антон Билетный Солдат Иванович
Сын: Никитин Николай Антонович
Отец ребёнка: Афанасьев / Никитин Антон Билетный Солдат Иванович
Дочь: (Никитина) Анна Антоновна
Отец ребёнка: Афанасьев / Никитин Антон Билетный Солдат Иванович
Дочь: Афонасьева Пелагея Антоновна кр сь в Красной поляне
Отец ребёнка: Афанасьев / Никитин Антон Билетный Солдат Иванович
Дочь: (Никитина) Пелагея Антоновна
Отец ребёнка: Афанасьев / Никитин Антон Билетный Солдат Иванович
Дочь: (Никитина) Татьяна Антоновна
Отец ребёнка: Афанасьев / Никитин Антон Билетный Солдат Иванович
Дочь: (Никитина) Анастасия Антоновна
Отец ребёнка: Афанасьев / Никитин Антон Билетный Солдат Иванович