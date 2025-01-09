Чернышев Андрей Иванович 30.11.1806 ст. — найти родственников по фамилии на Familio

Чернышев Андрей Иванович

Автор
КА
Авдеев К.

мужской, родился 30.11.1806 ст., Старое Грязное, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область

умер После 1842

Отец
Чернышев Иван СазоновичОколо 1756 г.р.
Супруги
Чернышева (Батина) Мария ИльиничнаОколо 1808 г.р.
Дети
Чернышев Василий Андреевич12.04.1818 ст. г.р.
Чернышев Арефей Андреевич24.10.1835 ст. г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.11.1806 ст.

Отец: Чернышев Иван Сазонович

Мать: не указана

Старое Грязное, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область

Место жительства
Неизвестно
Старое Грязное, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область

Крещение
30.11.1806 ст.
Старое Грязное, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область

Рождение ребёнка
12.04.1818 ст.

Сын: Чернышев Василий Андреевич

Мать ребёнка: не указана

Старое Грязное, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область

Бракосочетание
16.02.1826 ст.

Жена: Чернышева (Батина) Мария Ильинична

Старое Грязное, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область

Рождение ребёнка
24.10.1835 ст.

Сын: Чернышев Арефей Андреевич

Мать ребёнка: Чернышева (Батина) Мария Ильинична

Старое Грязное, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область

Рождение ребёнка
13.08.1837 ст.

Сын: Чернышев Андрей Андреевич

Мать ребёнка: Чернышева (Батина) Мария Ильинична

Старое Грязное, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область

Рождение ребёнка
01.09.1839 ст.

Сын: Чернышев Сазон Андреевич

Мать ребёнка: Чернышева (Батина) Мария Ильинична

Старое Грязное, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область

Рождение ребёнка
18.01.1842 ст.

Дочь: (Чернышева) Ксения Андреевна

Мать ребёнка: Чернышева (Батина) Мария Ильинична

Старое Грязное, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область

Смерть
После 1842

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