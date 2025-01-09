Чернышев Андрей Иванович
мужской, родился 30.11.1806 ст., Старое Грязное, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
умер После 1842
ОтецЧернышев Иван СазоновичОколо 1756 г.р.
Супруги
Чернышева (Батина) Мария ИльиничнаОколо 1808 г.р.
Дети
Чернышев Василий Андреевич12.04.1818 ст. г.р.
Чернышев Арефей Андреевич24.10.1835 ст. г.р.Показать еще 3
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Место
Комментарий
Рождение
30.11.1806 ст.
Отец: Чернышев Иван Сазонович
Мать: не указана
Место жительства
Неизвестно
Крещение
30.11.1806 ст.
Рождение ребёнка
12.04.1818 ст.
Сын: Чернышев Василий Андреевич
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
16.02.1826 ст.
Рождение ребёнка
24.10.1835 ст.
Сын: Чернышев Арефей Андреевич
Мать ребёнка: Чернышева (Батина) Мария Ильинична
Рождение ребёнка
13.08.1837 ст.
Сын: Чернышев Андрей Андреевич
Мать ребёнка: Чернышева (Батина) Мария Ильинична
Рождение ребёнка
01.09.1839 ст.
Мать ребёнка: Чернышева (Батина) Мария Ильинична
Рождение ребёнка
18.01.1842 ст.
Дочь: (Чернышева) Ксения Андреевна
Мать ребёнка: Чернышева (Батина) Мария Ильинична
Смерть
После 1842