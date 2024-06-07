Миргородская (Дуло) Евфросинья Степановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1753
Дата смертиПосле 1791
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1753
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
09.01.1786 ст.
Дочь: Миргородская Домникия Ивановна
Отец ребёнка: Миргородский Иван Павлович
Рождение ребёнка
24.07.1794 ст.
Сын: Миргородский Гавриил Иванович
Отец ребёнка: Миргородский Иван Павлович
Смерть
После 1791