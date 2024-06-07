Миргородская (Дуло) Евфросинья Степановна 1753 — найти родственников по фамилии на Familio
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Миргородская (Дуло) Евфросинья Степановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1753

Дата смерти

После 1791

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1753

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
09.01.1786 ст.

Дочь: Миргородская Домникия Ивановна

Отец ребёнка: Миргородский Иван Павлович

Криски, Чернігівська область
Рождение ребёнка
24.07.1794 ст.

Сын: Миргородский Гавриил Иванович

Отец ребёнка: Миргородский Иван Павлович

Криски, Чернігівська область
Смерть
После 1791
Криски, Чернігівська область

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