Куранова Евдокия Ивановна
Место рождения
Дата рождения01.08.1896 ст.
Дата смерти01.11.1896 ст.
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.08.1896 ст.
Восприемники: мещане Иван Петрович Афанасьев и Анастасия Александровна Казарцева https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-3-d-20 файл 51 номер 81
Смерть
01.11.1896 ст.
Умерла от лихорадки в возрасте 3 месяца лихорадки https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-3-d-22 файл 27 номер 50