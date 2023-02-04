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Куранова Евдокия Ивановна

Место рождения

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область

Дата рождения

01.08.1896 ст.

Дата смерти

01.11.1896 ст.

Пол

Женский

Отец

Вычислено 1867 г.р.

Мать

Вычислено 1872 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.08.1896 ст.

Отец: Куранов Иван Андреевич

Мать: Куранова (Анохина) Анна Васильевна

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Восприемники: мещане Иван Петрович Афанасьев и Анастасия Александровна Казарцева https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-3-d-20 файл 51 номер 81
Смерть
01.11.1896 ст.
Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Умерла от лихорадки в возрасте 3 месяца лихорадки https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-3-d-22 файл 27 номер 50

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