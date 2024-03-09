Кожевникова Вера Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кожевникова Вера Александровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

КМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Ворожейкин Александр Прохорович

Мать: Ворожейкина Екатерина Никифоровна

Рождение ребёнка
1969

Дочь: Кожевникова Елена Михайловна

Отец ребёнка: Кожевников Михаил

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кожевникова Любовь Михайловна

Отец ребёнка: Кожевников Михаил

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кожевникова Надежда Михайловна

Отец ребёнка: Кожевников Михаил

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кожевников Михаил

Смерть
Неизвестно
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