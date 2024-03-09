Кожевникова Вера Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
1969
Дочь: Кожевникова Елена Михайловна
Отец ребёнка: Кожевников Михаил
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кожевникова Любовь Михайловна
Отец ребёнка: Кожевников Михаил
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кожевникова Надежда Михайловна
Отец ребёнка: Кожевников Михаил
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Кожевников Михаил
Смерть
Неизвестно