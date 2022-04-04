Широбоков Сергей Валентинович
Место рожденияНе указано
Дата рождения13.01.1962
Дата смерти04.04.2022
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
23.05.1984
Сын: Широбоков Игорь Сергеевич
Мать ребёнка: Широбокова Любовь Алексеевна
Рождение ребёнка
16.01.1986
Сын: Широбоков Роман Сергеевич
Мать ребёнка: Широбокова Любовь Алексеевна
Рождение ребёнка
22.08.1987
Сын: Широбоков Дмитрий Сергеевич
Мать ребёнка: Широбокова Любовь Алексеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
04.04.2022