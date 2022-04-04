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Широбоков Сергей Валентинович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

13.01.1962

Дата смерти

04.04.2022

Пол

Мужской

Добавил:

ЛМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.01.1962

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
23.05.1984

Сын: Широбоков Игорь Сергеевич

Мать ребёнка: Широбокова Любовь Алексеевна

Рождение ребёнка
16.01.1986

Сын: Широбоков Роман Сергеевич

Мать ребёнка: Широбокова Любовь Алексеевна

Рождение ребёнка
22.08.1987

Сын: Широбоков Дмитрий Сергеевич

Мать ребёнка: Широбокова Любовь Алексеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Широбокова Любовь Алексеевна

Смерть
04.04.2022
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