(Агашкина) Агафия Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения13.04.1881
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.04.1881
Бракосочетание
19.?.1900
Рождение ребёнка
14.01.1902
Сын: Какулев Григорий Данилович
Отец ребёнка: Какулев Данил Герасимович
Рождение ребёнка
29.10.1907
Дочь: (Какулева) Зиновия Даниловна
Отец ребёнка: Какулев Данил Герасимович
Рождение ребёнка
18.01.1910
Дочь: (Какулева) Ксения Даниловна
Отец ребёнка: Какулев Данил Герасимович
Рождение ребёнка
22.04.1912
Отец ребёнка: Какулев Данил Герасимович
Рождение ребёнка
21.06.1913
Дочь: (Какулева) Агриппина Даниловна
Отец ребёнка: Какулев Данил Герасимович
Смерть
Неизвестно