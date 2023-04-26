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(Агашкина) Агафия Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

13.04.1881

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.04.1881

Отец: Афанасьев, Никитин?, Агашкин? Василий Иванович

Мать: Дарья Ануфриева

Бракосочетание
19.?.1900

Муж: Какулев Данил Герасимович

Рождение ребёнка
14.01.1902

Сын: Какулев Григорий Данилович

Отец ребёнка: Какулев Данил Герасимович

Рождение ребёнка
29.10.1907

Дочь: (Какулева) Зиновия Даниловна

Отец ребёнка: Какулев Данил Герасимович

Рождение ребёнка
18.01.1910

Дочь: (Какулева) Ксения Даниловна

Отец ребёнка: Какулев Данил Герасимович

Рождение ребёнка
22.04.1912

Сын: Какулев Федор Данилович

Отец ребёнка: Какулев Данил Герасимович

Рождение ребёнка
21.06.1913

Дочь: (Какулева) Агриппина Даниловна

Отец ребёнка: Какулев Данил Герасимович

Смерть
Неизвестно

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