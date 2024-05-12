Овчинников Федор Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Овчинников Федор Петрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Овчинников Петр Андреевич

Мать: Овчинникова Мария Григорьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Овчинникова Евдокия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Овчинников Андрей

Мать ребёнка: Овчинникова Евдокия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Овчинников Петр

Мать ребёнка: Овчинникова Евдокия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Овчинникова) Зоя

Мать ребёнка: Овчинникова Евдокия

Смерть
Неизвестно
Ирбит, город Ирбит, Свердловская область

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