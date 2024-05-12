Овчинников Федор Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Овчинникова Евдокия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Овчинников Андрей
Мать ребёнка: Овчинникова Евдокия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Овчинников Петр
Мать ребёнка: Овчинникова Евдокия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Овчинникова) Зоя
Мать ребёнка: Овчинникова Евдокия
Смерть
Неизвестно
Ирбит, город Ирбит, Свердловская область