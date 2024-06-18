Плотников Максим Иванов Около 1888 ст. — найти родственников по фамилии на Familio
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Плотников Максим Иванов

Место рождения

Чистополь, Чистопольский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

Около 1888 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1888 ст.

Отец: Плотников Иван Петрович

Мать: не указана

Чистополь, Чистопольский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
27.01.1906 ст.

Жена: Плотникова (Ванюрхина) Устинья (Иустиния) Андреева

Казанской губернии г.Чистополя мещанина Ивана Петрова Плотникова сын Максим,православного исповедания,первым браком (18 лет). Деревни Нератовки крестьянина Андрея Васильева дочь девица Иустиния,правос... Показать все
Рождение ребёнка
30.11.1906 ст.

Дочь: (Плотникова) Варвара Максимовна

Мать ребёнка: Плотникова (Ванюрхина) Устинья (Иустиния) Андреева

Новое Пальчиково, Заинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
выселка Пальчиково Казанской губернии города Чистополя мещанин Максим Иванов Плотников и законная жена его Иустина Андреева,оба православные
Рождение ребёнка
04.03.1908 ст.

Дочь: (Плотникова) Дария Максимовна

Мать ребёнка: Плотникова (Ванюрхина) Устинья (Иустиния) Андреева

Новое Пальчиково, Заинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
выселка Пальчиково Казанской губернии города Чистополя мещанин Максим Иванов Плотников и законная жена его Иустина Андреева,оба православные
Рождение ребёнка
22.05.1910 ст.

Дочь: (Плотникова) Елена Максимовна

Мать ребёнка: Плотникова (Ванюрхина) Устинья (Иустиния) Андреева

Новое Пальчиково, Заинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
выселка Пальчиково Казанской губернии города Чистополя мещанин Максим Иванов Плотников и законная жена его Иустина Андреева,оба православные
Рождение ребёнка
28.08.1911 ст.

Дочь: (Плотникова) Елизавета Максимовна

Мать ребёнка: Плотникова (Ванюрхина) Устинья (Иустиния) Андреева

Новое Пальчиково, Заинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
выселка Пальчиково Казанской губернии города Чистополя мещанин Максим Иванов Плотников и законная жена его Иустина Андреева,оба православные
Рождение ребёнка
30.06.1914

Дочь: (Плотникова) Анна Максимовна

Мать ребёнка: Плотникова (Ванюрхина) Устинья (Иустиния) Андреева

Новое Пальчиково, Заинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
выселка Пальчиково Выселка Пальчиково крестьянин Максим Иванов Плотников и законная жена его Иустина Андреева,оба православные
Смерть
Неизвестно

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