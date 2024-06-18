Плотников Максим Иванов
Место рождения
Дата рожденияОколо 1888 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
Дети
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Рождение
Около 1888 ст.
Отец: Плотников Иван Петрович
Мать: не указана
Бракосочетание
27.01.1906 ст.
Казанской губернии г.Чистополя мещанина Ивана Петрова Плотникова сын Максим,православного исповедания,первым браком (18 лет). Деревни Нератовки крестьянина Андрея Васильева дочь девица Иустиния,правос... Показать все
Рождение ребёнка
30.11.1906 ст.
Дочь: (Плотникова) Варвара Максимовна
Мать ребёнка: Плотникова (Ванюрхина) Устинья (Иустиния) Андреева
выселка Пальчиково Казанской губернии города Чистополя мещанин Максим Иванов Плотников и законная жена его Иустина Андреева,оба православные
Рождение ребёнка
04.03.1908 ст.
Дочь: (Плотникова) Дария Максимовна
Мать ребёнка: Плотникова (Ванюрхина) Устинья (Иустиния) Андреева
выселка Пальчиково Казанской губернии города Чистополя мещанин Максим Иванов Плотников и законная жена его Иустина Андреева,оба православные
Рождение ребёнка
22.05.1910 ст.
Дочь: (Плотникова) Елена Максимовна
Мать ребёнка: Плотникова (Ванюрхина) Устинья (Иустиния) Андреева
выселка Пальчиково Казанской губернии города Чистополя мещанин Максим Иванов Плотников и законная жена его Иустина Андреева,оба православные
Рождение ребёнка
28.08.1911 ст.
Дочь: (Плотникова) Елизавета Максимовна
Мать ребёнка: Плотникова (Ванюрхина) Устинья (Иустиния) Андреева
выселка Пальчиково Казанской губернии города Чистополя мещанин Максим Иванов Плотников и законная жена его Иустина Андреева,оба православные
Рождение ребёнка
30.06.1914
Дочь: (Плотникова) Анна Максимовна
Мать ребёнка: Плотникова (Ванюрхина) Устинья (Иустиния) Андреева
выселка Пальчиково Выселка Пальчиково крестьянин Максим Иванов Плотников и законная жена его Иустина Андреева,оба православные
Смерть
Неизвестно