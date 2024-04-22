Лянскоронский Александр Иванович
Место рождения
Дата рождения15.02.1908
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.02.1908
по словам родственников 28.02
Место жительства
С ?.05.1922 по 1924
Велико-Загорьевка, Плисецкого р-на, Нежинского округа
Место жительства
С 1924 по 1929
ст.Шимановская
Военная служба
26.06.1941
лейтенант админ. сл. ; лейтенант ; гв. мл. лейтенант админ. сл. Воинская часть 64 армия 523 стрелковый полк 188 стрелковой дивизии 793 стрелковый полк 213 стрелковой дивизии 1057 стрелковый полк 29... Показать все
Реабилитация осужденного
26.07.1989
Лянскоранский [Лянскоронский] Александр Иванович, 1908 г. р., г. Ичня Ичнянского р-на, украинец, образование начальное. Член ВЛКСМ. Проживал по месту дислокации 9 зп, красноармеец. Арестован 17.12.193... Показать все
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Галина Александровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Нина Адександровна
Смерть
Неизвестно