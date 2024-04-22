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Лянскоронский Александр Иванович

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Место рождения

Ичня, Чернігівська область

Дата рождения

15.02.1908

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.02.1908

Отец: Лянскоронский Иван Петрович

Мать: Лянскоронская Мария Николаевна

Ичня, Чернігівська область
по словам родственников 28.02
Место жительства
С ?.05.1922 по 1924
Велико-Загорьевка, Плисецкого р-на, Нежинского округа
Место жительства
С 1924 по 1929
ст.Шимановская
Военная служба
26.06.1941
лейтенант админ. сл. ; лейтенант ; гв. мл. лейтенант админ. сл. Воинская часть 64 армия 523 стрелковый полк 188 стрелковой дивизии 793 стрелковый полк 213 стрелковой дивизии 1057 стрелковый полк 29... Показать все
Реабилитация осужденного
26.07.1989
Лянскоранский [Лянскоронский] Александр Иванович, 1908 г. р., г. Ичня Ичнянского р-на, украинец, образование начальное. Член ВЛКСМ. Проживал по месту дислокации 9 зп, красноармеец. Арестован 17.12.193... Показать все
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Галина Александровна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Нина Адександровна

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно
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