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Лопуха Прасковья Петровна

Место рождения

Ломоносы, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область

Дата рождения

Около 1860

Дата смерти

13.12.1899 ст.

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1853 г.р.

Дети

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1860

Отец: не указан

Мать: не указана

Ломоносы, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лопуха Корней Иванович

Рождение ребёнка
23.03.1891 ст.

Дочь: Лопуха Матрёна Корнеевна

Отец ребёнка: Лопуха Корней Иванович

Замошенье, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
27.10.1896 ст.

Сын: Лопуха Дмитрий Корнеевич

Отец ребёнка: Лопуха Корней Иванович

Замошенье, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Смерть
13.12.1899 ст.
Замошенье, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область

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