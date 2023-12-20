Лопуха Прасковья Петровна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1860
Дата смерти13.12.1899 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1860
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
23.03.1891 ст.
Дочь: Лопуха Матрёна Корнеевна
Отец ребёнка: Лопуха Корней Иванович
Рождение ребёнка
27.10.1896 ст.
Отец ребёнка: Лопуха Корней Иванович
Смерть
13.12.1899 ст.