Авдеев Борис Петрович
мужской, родился Около 1851, Ягодное, Данковский муниципальный район, Липецкая область
умер После 1858
ОтецАвдеев Петр ФедоровичОколо 1827 г.р.
МатьАвдеева Акилина ИвановнаОколо 1829 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1851
Отец: Авдеев Петр Федорович
Мать: Авдеева Акилина Ивановна
Ягодное, Данковский муниципальный район, Липецкая область
Место жительства
Неизвестно
Ягодное, Данковский муниципальный район, Липецкая область
Смерть
После 1858