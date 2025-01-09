Авдеев Борис Петрович Около 1851 — найти родственников по фамилии на Familio

Авдеев Борис Петрович

Автор
КА
Авдеев К.

мужской, родился Около 1851, Ягодное, Данковский муниципальный район, Липецкая область

умер После 1858

Отец
Авдеев Петр ФедоровичОколо 1827 г.р.
Мать
Авдеева Акилина ИвановнаОколо 1829 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1851

Отец: Авдеев Петр Федорович

Мать: Авдеева Акилина Ивановна

Ягодное, Данковский муниципальный район, Липецкая область

Место жительства
Неизвестно
Ягодное, Данковский муниципальный район, Липецкая область

Смерть
После 1858

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