Дроздова (Сапыцкая) Наталья Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
15.10.1926
Дочь: Спирченок (Дроздова) Тамара Николаевна
Отец ребёнка: Дроздов Николай Мартынович
Ужур, Ужурский муниципальный район, Красноярский край
Смерть
Неизвестно