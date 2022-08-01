Дроздова (Сапыцкая) Наталья Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дроздова (Сапыцкая) Наталья Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
15.10.1926

Дочь: Спирченок (Дроздова) Тамара Николаевна

Отец ребёнка: Дроздов Николай Мартынович

Ужур, Ужурский муниципальный район, Красноярский край
Смерть
Неизвестно

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