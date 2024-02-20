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Султанбей Никита Константинович

Место рождения

Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба

Дата рождения

1865

Дата смерти

15.11.1910

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1865

Отец: Султанбей Константин Николаевич

Мать: Султанбеева Акилина Михайловна

Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба
Бракосочетание
09.11.1892

Жена: Султанбей Екатерина Трифоновна

Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба
Рождение ребёнка
07.09.1893

Сын: Султанбей Михаил Никитович

Мать ребёнка: Султанбей Екатерина Трифоновна

Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Рождение ребёнка
13.07.1894

Сын: Султанбей Илья Никитович

Мать ребёнка: Султанбей Екатерина Трифоновна

Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Рождение ребёнка
09.10.1896

Дочь: Мария Никитична

Мать ребёнка: Султанбей Екатерина Трифоновна

Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Смерть
15.11.1910
Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
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