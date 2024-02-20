Султанбей Никита Константинович
Место рожденияРоссия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба
Дата рождения1865
Дата смерти15.11.1910
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1865
Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба
Бракосочетание
09.11.1892
Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба
Рождение ребёнка
07.09.1893
Сын: Султанбей Михаил Никитович
Мать ребёнка: Султанбей Екатерина Трифоновна
Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Рождение ребёнка
13.07.1894
Мать ребёнка: Султанбей Екатерина Трифоновна
Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Рождение ребёнка
09.10.1896
Дочь: Мария Никитична
Мать ребёнка: Султанбей Екатерина Трифоновна
Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Смерть
15.11.1910
Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /