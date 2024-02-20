Султанбей (Фуното/Фонотова/ Саркиц) Екатерина Трифоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Султанбей (Фуното/Фонотова/ Саркиц) Екатерина Трифоновна

Место рождения

Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба

Дата рождения

03.01.1871

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.01.1871

Отец: Фуното/фонотов/баркэт Трифон Константинович

Мать: Фуното/фонотова/баркэт Феодора Спиридоновна

Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба
Бракосочетание
09.11.1892

Муж: Султанбей Никита Константинович

Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба
Рождение ребёнка
07.09.1893

Сын: Султанбей Михаил Никитович

Отец ребёнка: Султанбей Никита Константинович

Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Рождение ребёнка
13.07.1894

Сын: Султанбей Илья Никитович

Отец ребёнка: Султанбей Никита Константинович

Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Рождение ребёнка
09.10.1896

Дочь: Мария Никитична

Отец ребёнка: Султанбей Никита Константинович

Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Смерть
Неизвестно
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