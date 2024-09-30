Наппу (Партанен) Ева Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Наппу (Партанен) Ева Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

06.08.1838

Дата смерти

17.11.1885

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1837 г.р.

Дети

Добавил:

РМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.08.1838

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
1856

Муж: Наппу Андрей Иосифович

Рождение ребёнка
05.12.1857

Дочь: Матикайнен (Наппу) Анна Андреевна

Отец ребёнка: Наппу Андрей Иосифович

Большое Никкарово, Константиновская волость, Петергофский уезд
Рождение ребёнка
03.03.1862

Сын: Наппу Иван Андреевич

Отец ребёнка: Наппу Андрей Иосифович

Большое Никкарово, Константиновская волость, Петергофский уезд
Смерть
17.11.1885

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