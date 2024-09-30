Наппу (Партанен) Ева Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения06.08.1838
Дата смерти17.11.1885
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.08.1838
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
1856
Рождение ребёнка
05.12.1857
Дочь: Матикайнен (Наппу) Анна Андреевна
Отец ребёнка: Наппу Андрей Иосифович
Рождение ребёнка
03.03.1862
Сын: Наппу Иван Андреевич
Отец ребёнка: Наппу Андрей Иосифович
Смерть
17.11.1885