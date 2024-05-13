Супрун (Нестерец) Христина Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1870
Дата смерти01.09.1895
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1870
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
30.01.1889
Рождение ребёнка
1890
Дочь: (Супрун) Пелагея Васильевна
Отец ребёнка: Супрун Василий Петрович
Рождение ребёнка
26.07.1891
Дочь: (Супрун) Параскева Васильевна
Отец ребёнка: Супрун Василий Петрович
Рождение ребёнка
17.03.1893
Отец ребёнка: Супрун Василий Петрович
Рождение ребёнка
30.08.1895
Сын: Супрун Александр Васильевич
Отец ребёнка: Супрун Василий Петрович
Смерть
01.09.1895
Похороны
03.09.1895