Супрун (Нестерец) Христина Андреевна 1870 — найти родственников по фамилии на Familio
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Супрун (Нестерец) Христина Андреевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1870

Дата смерти

01.09.1895

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1870

Отец: не указан

Мать: не указана

Место жительства
Неизвестно
Митченки, Чернігівська область
Бракосочетание
30.01.1889

Муж: Супрун Василий Петрович

Митченки, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1890

Дочь: (Супрун) Пелагея Васильевна

Отец ребёнка: Супрун Василий Петрович

Митченки, Чернігівська область
Рождение ребёнка
26.07.1891

Дочь: (Супрун) Параскева Васильевна

Отец ребёнка: Супрун Василий Петрович

Митченки, Чернігівська область
Рождение ребёнка
17.03.1893

Сын: Супрун Кирилл Васильевич

Отец ребёнка: Супрун Василий Петрович

Митченки, Чернігівська область
Рождение ребёнка
30.08.1895

Сын: Супрун Александр Васильевич

Отец ребёнка: Супрун Василий Петрович

Митченки, Чернігівська область
Смерть
01.09.1895
Митченки, Чернігівська область
Похороны
03.09.1895
Митченки, Чернігівська область

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