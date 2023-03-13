(Мамыкина) Марья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Мамыкина) Марья

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1911

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1911

Отец: Мамыкинъ Федоръ

Мать: Мамыкина Евдокия Николаева

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