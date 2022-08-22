Бокин Сергей
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
19.09.1998
Дочь: Соловьева Екатерина Сергеевна
Мать ребёнка: Бокина Наталья Александровна
Рождение ребёнка
04.05.2001
Дочь: Бокина Татьяна Сергеевна
Мать ребёнка: Бокина Наталья Александровна