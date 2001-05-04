Бокина Татьяна Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бокина Татьяна Сергеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

04.05.2001

Пол

Женский

Отец

Мать

1973 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

VS
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.05.2001

Отец: Бокин Сергей

Мать: Бокина Наталья Александровна

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