Павлюковская Катерина Герасимова
Место рождения
Дата рождения1807
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1807
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1832
Дочь: Павлюковская (Павлюковская) Анна Яковлевна
Отец ребёнка: Павлюковский Яков Николаев
Рождение ребёнка
1834
Дочь: Павлюковская (Павлюковская) Розалия Яковлевна
Отец ребёнка: Павлюковский Яков Николаев
Рождение ребёнка
1839
Дочь: Павлюковская (Павлюковская) Виктория Яковлевна
Отец ребёнка: Павлюковский Яков Николаев
Рождение ребёнка
1841
Дочь: Потейко (Павлюковская) Федора Яковлевна
Отец ребёнка: Павлюковский Яков Николаев
Смерть
Неизвестно