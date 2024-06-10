Павлюковская Катерина Герасимова 1807 — найти родственников по фамилии на Familio
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Павлюковская Катерина Герасимова

Место рождения

Синявская Слобода, Кореличский район, Гродненская область

Дата рождения

1807

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1807

Отец: не указан

Мать: не указана

Синявская Слобода, Кореличский район, Гродненская область
Рождение ребёнка
1832

Дочь: Павлюковская (Павлюковская) Анна Яковлевна

Отец ребёнка: Павлюковский Яков Николаев

Синявская Слобода, Кореличский район, Гродненская область
Рождение ребёнка
1834

Дочь: Павлюковская (Павлюковская) Розалия Яковлевна

Отец ребёнка: Павлюковский Яков Николаев

Синявская Слобода, Кореличский район, Гродненская область
Рождение ребёнка
1839

Дочь: Павлюковская (Павлюковская) Виктория Яковлевна

Отец ребёнка: Павлюковский Яков Николаев

Синявская Слобода, Кореличский район, Гродненская область
Рождение ребёнка
1841

Дочь: Потейко (Павлюковская) Федора Яковлевна

Отец ребёнка: Павлюковский Яков Николаев

Смерть
Неизвестно

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