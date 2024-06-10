Павлюковский Яков Николаев
Место рождения
Дата рождения1807
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1807
Рождение ребёнка
1832
Дочь: Павлюковская (Павлюковская) Анна Яковлевна
Мать ребёнка: Павлюковская Катерина Герасимова
Рождение ребёнка
1834
Дочь: Павлюковская (Павлюковская) Розалия Яковлевна
Мать ребёнка: Павлюковская Катерина Герасимова
Рождение ребёнка
1839
Дочь: Павлюковская (Павлюковская) Виктория Яковлевна
Мать ребёнка: Павлюковская Катерина Герасимова
Рождение ребёнка
1841
Дочь: Потейко (Павлюковская) Федора Яковлевна
Мать ребёнка: Павлюковская Катерина Герасимова
Смерть
Неизвестно