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Павлюковский Яков Николаев

Место рождения

Синявская Слобода, Кореличский район, Гродненская область

Дата рождения

1807

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1807

Отец: Павлюковский Николай Матвеев Mikolay

Мать: Павлюковская Фекла Константиновна

Синявская Слобода, Кореличский район, Гродненская область
Рождение ребёнка
1832

Дочь: Павлюковская (Павлюковская) Анна Яковлевна

Мать ребёнка: Павлюковская Катерина Герасимова

Синявская Слобода, Кореличский район, Гродненская область
Рождение ребёнка
1834

Дочь: Павлюковская (Павлюковская) Розалия Яковлевна

Мать ребёнка: Павлюковская Катерина Герасимова

Синявская Слобода, Кореличский район, Гродненская область
Рождение ребёнка
1839

Дочь: Павлюковская (Павлюковская) Виктория Яковлевна

Мать ребёнка: Павлюковская Катерина Герасимова

Синявская Слобода, Кореличский район, Гродненская область
Рождение ребёнка
1841

Дочь: Потейко (Павлюковская) Федора Яковлевна

Мать ребёнка: Павлюковская Катерина Герасимова

Смерть
Неизвестно

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