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Калинина Клавдия Васильевна

Место рождения

Ижбердино, Кугарчинский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

Около 1940

Дата смерти

2020

Пол

Женский

Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1940

Отец: не указан

Мать: не указана

Ижбердино, Кугарчинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Гераськина (Калинина) Татьяна Витальевна

Отец ребёнка: Калинин Виталий Андреевич

Ижбердино, Кугарчинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Калинина Ольга Витальевна

Отец ребёнка: Калинин Виталий Андреевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Калинин Сергей Витальевич

Отец ребёнка: Калинин Виталий Андреевич

Бракосочетание
?.02.1958

Муж: Калинин Виталий Андреевич

Ижбердино, Кугарчинский муниципальный район, Республика Башкортостан
«Вместе и до конца»💕 Утром на улицах села пусто. Заезжаем со стороны конефермы в Ижбердино и тщательно пытаемся высмотреть того, кто подскажет адрес. Молодой человек, расчищающий снег перед двором од... Показать все
Смерть
2020
Ижбердино, Кугарчинский муниципальный район, Республика Башкортостан

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