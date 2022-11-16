Калинина Клавдия Васильевна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1940
Дата смерти2020
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1940
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Гераськина (Калинина) Татьяна Витальевна
Отец ребёнка: Калинин Виталий Андреевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Калинина Ольга Витальевна
Отец ребёнка: Калинин Виталий Андреевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Калинин Сергей Витальевич
Отец ребёнка: Калинин Виталий Андреевич
Бракосочетание
?.02.1958
«Вместе и до конца»💕 Утром на улицах села пусто. Заезжаем со стороны конефермы в Ижбердино и тщательно пытаемся высмотреть того, кто подскажет адрес. Молодой человек, расчищающий снег перед двором од... Показать все
Смерть
2020