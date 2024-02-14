Скрипник Петр — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Скрипник Петр

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
02.12.1971

Дочь: Оголь Ольга Петровна

Мать ребёнка: Ковальская Альфреда Кондратьевна

Зелёное, Астраханский район, Акмолинская область
Рождение ребёнка
06.09.1977

Дочь: Скрипник Яна Петровна

Мать ребёнка: Ковальская Альфреда Кондратьевна

Зелёное, Астраханский район, Акмолинская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ковальская Альфреда Кондратьевна

Смерть
Неизвестно
Раздольное, Раздольненский муниципальный район, Республика Крым
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