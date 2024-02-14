Скрипник Петр
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
02.12.1971
Дочь: Оголь Ольга Петровна
Мать ребёнка: Ковальская Альфреда Кондратьевна
Рождение ребёнка
06.09.1977
Дочь: Скрипник Яна Петровна
Мать ребёнка: Ковальская Альфреда Кондратьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
Раздольное, Раздольненский муниципальный район, Республика Крым