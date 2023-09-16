Сивицкий Александр Сидорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения21.03.1949
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.03.1949
Отец: Сивицкий Исидр
Мать: Сивицкая Ольга Ивановна
Рождение ребёнка
11.11.1972
Дочь: Шамшур (Сивицкая) Ольга Александровна
Мать ребёнка: Сивицкая (Яцевич) Станислава Антоновна
Рождение ребёнка
18.06.1986
Сын: Сивицкий Андрей Александрович
Мать ребёнка: Сивицкая (Яцевич) Станислава Антоновна