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Сивицкий Александр Сидорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

21.03.1949

Пол

Мужской

Добавил:

НШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.03.1949

Отец: Сивицкий Исидр

Мать: Сивицкая Ольга Ивановна

Рождение ребёнка
11.11.1972

Дочь: Шамшур (Сивицкая) Ольга Александровна

Мать ребёнка: Сивицкая (Яцевич) Станислава Антоновна

Рождение ребёнка
18.06.1986

Сын: Сивицкий Андрей Александрович

Мать ребёнка: Сивицкая (Яцевич) Станислава Антоновна

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