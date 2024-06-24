Гредусова Мария Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1878
Дата смерти01.01.1906 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1878
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
21.05.1897 ст.
Сын: Гредусов Владимир Максимович
Отец ребёнка: Гредусов Максим Семионович
Рождение ребёнка
01.11.1899 ст.
Дочь: (Гредусова) Александра Максимовна
Отец ребёнка: Гредусов Максим Семионович
Рождение ребёнка
25.01.1902 ст.
Дочь: (Гредусова) Мария Максимовна
Отец ребёнка: Гредусов Максим Семионович
Рождение ребёнка
24.07.1904 ст.
Дочь: (Гредусова) Анна Максимовна
Отец ребёнка: Гредусов Максим Семионович
Смерть
01.01.1906 ст.
Причина смерти: чахотка | u226o4d466s_356