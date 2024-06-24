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Гредусова Мария Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1878

Дата смерти

01.01.1906 ст.

Пол

Женский

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1878

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гредусов Максим Семионович

Место жительства
Неизвестно
Тимофеевка, Челябинский уезд, Оренбургская губерния
Рождение ребёнка
21.05.1897 ст.

Сын: Гредусов Владимир Максимович

Отец ребёнка: Гредусов Максим Семионович

Тимофеевка, Челябинский уезд, Оренбургская губерния
Рождение ребёнка
01.11.1899 ст.

Дочь: (Гредусова) Александра Максимовна

Отец ребёнка: Гредусов Максим Семионович

Тимофеевка, Челябинский уезд, Оренбургская губерния
Рождение ребёнка
25.01.1902 ст.

Дочь: (Гредусова) Мария Максимовна

Отец ребёнка: Гредусов Максим Семионович

Тимофеевка, Челябинский уезд, Оренбургская губерния
Рождение ребёнка
24.07.1904 ст.

Дочь: (Гредусова) Анна Максимовна

Отец ребёнка: Гредусов Максим Семионович

Тимофеевка, Челябинский уезд, Оренбургская губерния
Смерть
01.01.1906 ст.
Тимофеевка, Челябинский уезд, Оренбургская губерния
Причина смерти: чахотка | u226o4d466s_356

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