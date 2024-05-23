Кулемина (Устьянцева) Анна Терентьева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кулемина (Устьянцева) Анна Терентьева

Место рождения

Банново, Крапивинский муниципальный район, Кемеровская область

Дата рождения

С 1880 по 1881

Пол

Женский

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
С 1880 по 1881

Отец: не указан

Мать: не указана

Банново, Крапивинский муниципальный район, Кемеровская область
Бракосочетание
1900

Муж: Кулемин Игнатий Алексеев

Сарапки, Крапивинский муниципальный район, Кемеровская область
мужу 19 жене 19
Рождение ребёнка
13.04.1901

Сын: Кулемин Григорий Игнатьев

Отец ребёнка: Кулемин Игнатий Алексеев

Сарапки, Крапивинский муниципальный район, Кемеровская область
Рождение ребёнка
12.10.1902

Сын: Кулемин Андрей Игнатов

Отец ребёнка: Кулемин Игнатий Алексеев

Сарапки, Крапивинский муниципальный район, Кемеровская область
Рождение ребёнка
20.06.1907

Сын: Кулемин Илья Игнатович

Отец ребёнка: Кулемин Игнатий Алексеев

Сарапки, Крапивинский муниципальный район, Кемеровская область
Рождение ребёнка
20.08.1908

Дочь: Кулемина Александра Игнатова

Отец ребёнка: Кулемин Игнатий Алексеев

Сарапки, Крапивинский муниципальный район, Кемеровская область
Рождение ребёнка
30.01.1915

Дочь: Кулемина Мария Игнатьева

Отец ребёнка: Кулемин Игнатий Алексеев

Сарапки, Крапивинский муниципальный район, Кемеровская область

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