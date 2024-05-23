Кулемина (Устьянцева) Анна Терентьева
Место рождения
Дата рожденияС 1880 по 1881
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
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Комментарий
Рождение
С 1880 по 1881
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
1900
мужу 19 жене 19
Рождение ребёнка
13.04.1901
Сын: Кулемин Григорий Игнатьев
Отец ребёнка: Кулемин Игнатий Алексеев
Рождение ребёнка
12.10.1902
Отец ребёнка: Кулемин Игнатий Алексеев
Рождение ребёнка
20.06.1907
Отец ребёнка: Кулемин Игнатий Алексеев
Рождение ребёнка
20.08.1908
Дочь: Кулемина Александра Игнатова
Отец ребёнка: Кулемин Игнатий Алексеев
Рождение ребёнка
30.01.1915
Дочь: Кулемина Мария Игнатьева
Отец ребёнка: Кулемин Игнатий Алексеев