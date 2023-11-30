Девиров Тельман Айдабегович
Место рождения
Дата рождения26.07.1966
ПолМужской
Мать
Жена
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- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.07.1966
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Девиров Ренат Тельманович
Мать ребёнка: Девирова (Дашдемирова) Кумсият Дашдемировна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
29.07.1989
Дочь: Амрахова (Девирова) Марина Тельмановна
Мать ребёнка: Девирова (Дашдемирова) Кумсият Дашдемировна
Дербент, город Дербент, Республика Дагестан