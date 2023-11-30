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Девиров Тельман Айдабегович

Место рождения

Карчаг, Сулейман-Стальский муниципальный район, Республика Дагестан

Дата рождения

26.07.1966

Пол

Мужской

Добавил:

РА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.07.1966

Отец: Девиров Айдабег Абдулаевич

Мать: Девирова Наргиза Манафовна

Карчаг, Сулейман-Стальский муниципальный район, Республика Дагестан
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Девиров Ренат Тельманович

Мать ребёнка: Девирова (Дашдемирова) Кумсият Дашдемировна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Девирова Кумсият Дашдемировна

Рождение ребёнка
29.07.1989

Дочь: Амрахова (Девирова) Марина Тельмановна

Мать ребёнка: Девирова (Дашдемирова) Кумсият Дашдемировна

Дербент, город Дербент, Республика Дагестан

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