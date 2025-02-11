Матвеева (Корнилова) Мария Фроловна Около 1892 — найти родственников по фамилии на Familio

Матвеева (Корнилова) Мария Фроловна

Автор
ЮС
Старкин Ю.

женский, родилась Около 1892, Мордовский Канадей, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

умерла 19.11.1968

Отец
Корнилов Фрол Устимов Фрол УстимовНеизвестно г.р.
Супруги
Матвеев Высл. В 1930 Св-Во 9.06.1952 Св Во О Бр. 2.04.1958 Данил Репрессирован Гаврилович16.12.1894 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1892

Отец: Корнилов Фрол Устимов Фрол Устимов

Мать: не указана

Мордовский Канадей, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Бракосочетание
11.01.1913

Муж: Матвеев Высл. В 1930 Св-Во 9.06.1952 Св Во О Бр. 2.04.1958 Данил Репрессирован Гаврилович

Смерть
19.11.1968

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