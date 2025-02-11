Матвеева (Корнилова) Мария Фроловна
женский, родилась Около 1892, Мордовский Канадей, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
умерла 19.11.1968
ОтецКорнилов Фрол Устимов Фрол УстимовНеизвестно г.р.
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Место
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Рождение
Около 1892
Отец: Корнилов Фрол Устимов Фрол Устимов
Мать: не указана
Мордовский Канадей, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
11.01.1913
Смерть
19.11.1968