Реткин Карп Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Реткин Карп

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Реткин Пашка Карпов

Мать ребёнка: не указана

Д.Займище на кортюгенском Раменье
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Реткин Ивашка Карпов

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Реткин Алексей Карпов

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Реткин Осип Карпов

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно

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