Реткин Карп
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Реткин Пашка Карпов
Мать ребёнка: не указана
Д.Займище на кортюгенском Раменье
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Реткин Ивашка Карпов
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Реткин Осип Карпов
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно