Любимова (Борисова) София 1892 — найти родственников по фамилии на Familio
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Любимова (Борисова) София

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1892

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1886 г.р.

Дети

Добавил:

ЮВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1892

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Любимов (Николаев) Тимофей Николаевич

Рождение ребёнка
04.06.1914

Дочь: Тимофеева Мария

Отец ребёнка: Любимов (Николаев) Тимофей Николаевич

Полевые Буртасы, Яльчикский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Смерть
Неизвестно

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